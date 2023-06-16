Терористичний обстріл призвів до відключення ЗАЕС: загроза радіаційної аварії

10:28 22 травня Київ, Україна

Після останнього обстрілу в ніч проти 22 травня відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, яка забезпечує живлення Запорізької АЕС.



Про це інформує НАЕК "Енергоатом" у своєму каналі у Телеграм.



Внаслідок терористичної атаки, скоєної в ніч проти 22 травня, о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, яка забезпечувала енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС.



Це вже всьоме з початку окупації у березні 2022 року, коли ЗАЕС переходить у режим блекауту. Після втрати зовнішнього живлення, необхідного для роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі увімкнулись усі дизель-генератори АЕС, а запасу палива вистачить на десять діб.



Однак, якщо не буде можливості відновити зовнішнє живлення станції протягом цього часу, можлива аварія із радіаційними наслідками для всього світу.



Окупація ЗАЕС росією, що триває, постійно погіршує умови підтримки станції на межі ядерної та радіаційної аварії.



У повідомленні "Енергоатому" йдеться про необхідність негайного припинення ядерного тероризму з боку росії, виведення терористичних угруповань з території Запорізької АЕС та відновлення контролю над станцією компетентним легітимним оператором, українським Енергоатомом для забезпечення ядерної, радіаційної та фізичної безпеки.