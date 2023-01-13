Терор Нікопольщини: під вогнем важкої артилерії опинилася Марганецька громада

09:21 13 січня Київ, Україна

Російські терористи продовжують завдавати ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.



Про це 13 січня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



"Вночі росіяни направили до району свою важку артилерію. Постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів", - зазначив він.



За словами глави ОВА, обійшлося без постраждалих, наслідки обстрілів з'ясовуються.