Терор Донбасу продовжується

12:58 13 травня Київ, Україна

На Донбасі від обстрілу російських окупантів загинули 5 мирних жителів, щонайменше 12 людей поранено.



Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, вчора окупанти обстріляли 32 населені пункти Луганської та Донецької областей, в результаті зруйновано 26 житлових будинків, близько 25 інших цивільних об'єктів пошкоджено.



"Внаслідок обстрілів російськими окупантами міста Святогірськ пошкоджено та зруйновано: дитячий табір, госпіталь для ветеранів, храм Покрови Пресвятої Богородиці, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення, магазин, житлові будинки", - уточнили в Генштабі.



Також пошкодження отримали професійний ліцей у Соледарі, коксохімічний завод в Авдіївці, вугільне підприємство у Торецьку, будівля шахти у Білозерському, КПВВ "Зайцеве".