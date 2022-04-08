"Тернопільський демон" засуджений до довічного ув'язнення

20:51 11 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 11 листопада, суд міста Тернопіль виніс вирок вбивці тату-майстрині Тетяни Подвашецької, 26-річний Андрій Горбатюк "Тернопільський демон" отримав покарання у вигляді довічного відбування ув'язнення в тюрмі.
 
Прокурор просив суд про покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. А ось родина вбитої наполягала на довічному ув'язненні.
"Максимально справедливий суд", - задоволено кажуть тернополяни.
Що відомо про вбивцю
Андрій вчинив злочин в ніч на 16 квітня 2019 року. Свою подругу Тетяну він убив в її власній квартирі. Причому жінку позбавив життя "демон", створений її ж руками. Медик-акушер, яка закінчила коледж, відома в місті майстриня тату Тетяна брала участь у створенні нового образу Андрія.

Зовнішній перехід до "диявольської форми" завершився п'ять років тому. Андрій зробив собі вуха, як у ельфа, вставив вампірські ікла, залив білки очей чорною фарбою. Він відразу отримав прізвисько "тернопільського демона" за характерну зовнішність. Крім іншого, Андрій навіть зробив собі роздвоєний язик.
 
 
фото: "Тернопольский демон"
 
Що відомо про жертву
Очі Андрію шість років тому татуював чоловік убитої, Руслан Подвашецький. Вони з Тетяною давно були розлучені, але підтримували теплі стосунки. Дізнавшись про загибель Тетяни, Руслан, за словами близьких друзів пари, просто збожеволів від горя. Він довго плакав, а в суді намагався роздерти вбивцю. Троє правоохоронців знадобилося, щоб його утримати і втихомирити. Підозрюваному пощастило, що він за склом.

Мама загиблої дівчини на суді заявила, що хоче отримати від Горбатюка компенсацію у вигляді двох мільйонів гривень. Але не собі.
"Моя дочка мучилася, дуже мучилася. Вона була сенсом мого життя, і я вимагаю компенсацію в два мільйони гривень за моральну шкоду. Я не хочу цих грошей, я хочу, щоб половина цих грошей пішла на церкву, а друга половина - на тих дітей , які хворіють", - сказала мама загиблої дівчини.
 
фото: убитая Татьяна Подвашецкая
 
Що відомо про вбивство
Сам вбивця в суді пояснив, що не пам'ятає, як все сталося, і дуже шкодує про скоєне. Він прийшов, щоб зустрітися з Русланом і закінчити розпочатий ним малюнок-татуювання. Таня зв'язалася з колишнім чоловіком інтернетом, Руслан пояснив, як зробити те, що хоче Андрій. А потім у гостя і господині будинку нібито спалахнула сварка. Але що і як - Андрій не пам'ятає.
"Не пам'ятаю. Може, Таня різко підійшла. Не пам'ятаю. Коли зрозумів, вже сталося те, що сталося. Звичайно, я шкодую. Шкодую - це м'яко сказано. Коли побачив труп в калюжі крові, хотів накласти на себе руки", - розповів "демон".
Але навіть не зробив спроби самогубства. Навпаки, Андрій втік з місця злочину.
фото: судебный процесс
Вмираючи, зранена Тетяна, намагаючись врятуватися, бігала по квартирі. Її кров була всюди - і в ванній, і на кухні, і в кімнаті. Останні краплі життя пішли з неї в коридорі, біля вхідних дверей. Вона впала на підлогу і, за словами медексперта, ще довго і болісно вмирала, оскільки жодне з поранень не було глибоким і смертельним. Тетяна стекла кров'ю. А сам підозрюваний, побачивши, що накоїв, вискочив з квартири, зачинив за собою двері і побіг додому. Переодягнувся, взяв кілька сот доларів, сказав матері, що він убив Тетяну, і поїхав до Львова.

Психіатрична експертиза, яка повинна була встановити, чи усвідомлював Андрій Горбатюк, що він робив, і чи був осудним на той момент, винесла свій вердикт - розумів і усвідомлював; психічно здоровий.