"Тернопільський демон" засуджений до довічного ув'язнення

20:51 11 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 11 листопада, суд міста Тернопіль виніс вирок вбивці тату-майстрині Тетяни Подвашецької, 26-річний Андрій Горбатюк "Тернопільський демон" отримав покарання у вигляді довічного відбування ув'язнення в тюрмі.

Прокурор просив суд про покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. А ось родина вбитої наполягала на довічному ув'язненні.

"Максимально справедливий суд", - задоволено кажуть тернополяни.

Що відомо про вбивцю

Андрій вчинив злочин в ніч на 16 квітня 2019 року. Свою подругу Тетяну він убив в її власній квартирі. Причому жінку позбавив життя "демон", створений її ж руками. Медик-акушер, яка закінчила коледж, відома в місті майстриня тату Тетяна брала участь у створенні нового образу Андрія.





Зовнішній перехід до "диявольської форми" завершився п'ять років тому. Андрій зробив собі вуха, як у ельфа, вставив вампірські ікла, залив білки очей чорною фарбою. Він відразу отримав прізвисько "тернопільського демона" за характерну зовнішність. Крім іншого, Андрій навіть зробив собі роздвоєний язик.

Що відомо про жертву

Очі Андрію шість років тому татуював чоловік убитої, Руслан Подвашецький. Вони з Тетяною давно були розлучені, але підтримували теплі стосунки. Дізнавшись про загибель Тетяни, Руслан, за словами близьких друзів пари, просто збожеволів від горя. Він довго плакав, а в суді намагався роздерти вбивцю. Троє правоохоронців знадобилося, щоб його утримати і втихомирити. Підозрюваному пощастило, що він за склом.



Мама загиблої дівчини на суді заявила, що хоче отримати від Горбатюка компенсацію у вигляді двох мільйонів гривень. Але не собі.

"Моя дочка мучилася, дуже мучилася. Вона була сенсом мого життя, і я вимагаю компенсацію в два мільйони гривень за моральну шкоду. Я не хочу цих грошей, я хочу, щоб половина цих грошей пішла на церкву, а друга половина - на тих дітей , які хворіють", - сказала мама загиблої дівчини.

Що відомо про вбивство

Сам вбивця в суді пояснив, що не пам'ятає, як все сталося, і дуже шкодує про скоєне. Він прийшов, щоб зустрітися з Русланом і закінчити розпочатий ним малюнок-татуювання. Таня зв'язалася з колишнім чоловіком інтернетом, Руслан пояснив, як зробити те, що хоче Андрій. А потім у гостя і господині будинку нібито спалахнула сварка. Але що і як - Андрій не пам'ятає.

"Не пам'ятаю. Може, Таня різко підійшла. Не пам'ятаю. Коли зрозумів, вже сталося те, що сталося. Звичайно, я шкодую. Шкодую - це м'яко сказано. Коли побачив труп в калюжі крові, хотів накласти на себе руки", - розповів "демон".

Але навіть не зробив спроби самогубства. Навпаки, Андрій втік з місця злочину.

Вмираючи, зранена Тетяна, намагаючись врятуватися, бігала по квартирі. Її кров була всюди - і в ванній, і на кухні, і в кімнаті. Останні краплі життя пішли з неї в коридорі, біля вхідних дверей. Вона впала на підлогу і, за словами медексперта, ще довго і болісно вмирала, оскільки жодне з поранень не було глибоким і смертельним. Тетяна стекла кров'ю. А сам підозрюваний, побачивши, що накоїв, вискочив з квартири, зачинив за собою двері і побіг додому. Переодягнувся, взяв кілька сот доларів, сказав матері, що він убив Тетяну, і поїхав до Львова.



Психіатрична експертиза, яка повинна була встановити, чи усвідомлював Андрій Горбатюк, що він робив, і чи був осудним на той момент, винесла свій вердикт - розумів і усвідомлював; психічно здоровий.