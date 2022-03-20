Тернопільська область: на виборчій дільниці побили поліціянта

15:26 26 жовтня Київ, Україна

У селі Нижбірок Тернопільської області чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, напав на співробітника поліції при виконанні.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області.

"Подія трапилася 25 жовтня о 20:24. За попередніми даними, чоловік в стані алкогольного сп'яніння зайшов на дільницю після її закриття, поліціянт попросив його покинути приміщення. Порушник поводився неадекватно, телефоном покликав сина з другом. Родич порушника напав на працівника поліції. Після нанесення тілесних ушкоджень зловмисники втекли. Поліціянту надали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група і спецпризначенці РПОП. Правоохоронці розшукали нападників і доставили їх у відділення поліції.

"33-річного нападника затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та обрання запобіжного заходу", - додається в повідомленні.

Зараз слідчі надають правову оцінку діям двох інших зловмисників. Триває слідство.