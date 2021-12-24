Тернопілля: п'яний водій пробив викруткою руку патрульного

У Чорткові на Тернопільщині 34-річний п'яний водій напав на поліцейського, кілька разів ударивши поліцейського викруткою в руку.
Інцидент стався близько 21:00, 23 грудня, правоохоронці самі помітили автомобіль порушника та вирішили його зупинити за проїзд пішохідною частиною міста.
Після цього поліцейські розпорошили на чоловіка перцевий балончик, дістали його з авто та вдягли наручники.
Зловмисником виявився 34-річний мешканець села Мазурівка Чортківського району. Минулого року його вже притягали до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.
За те, що сів напідпитку за кермо і без посвідчення водія, чоловікові загрожує штраф у розмірі 32 тис.. грн та позбавлення права керувати автомобілем на три роки. А за опір поліцейському та поранення його викруткою за Кримінальним кодексом передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.
За те, що сів напідпитку за кермо і без посвідчення водія, чоловікові загрожує штраф у розмірі 32 тис.. грн та позбавлення права керувати автомобілем на три роки. А за опір поліцейському та поранення його викруткою за Кримінальним кодексом передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.
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