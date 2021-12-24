Тернопілля: п'яний водій пробив викруткою руку патрульного

19:37 24 грудень Київ, Україна

У Чорткові на Тернопільщині 34-річний п'яний водій напав на поліцейського, кілька разів ударивши поліцейського викруткою в руку.

Інцидент стався близько 21:00, 23 грудня, правоохоронці самі помітили автомобіль порушника та вирішили його зупинити за проїзд пішохідною частиною міста.

«Водій відмовився від спілкування та не захотів виходити з машини. Протягом 20 хвилин правоохоронці вели переговори з водієм, який перебував із явними ознаками алкогольного сп'яніння.. Чоловік все ж таки відкрив вікно автомобіля і завдав три удари викруткою по руці інспектору», – повідомляють у поліції Тернопільщини.

Після цього поліцейські розпорошили на чоловіка перцевий балончик, дістали його з авто та вдягли наручники.

«34-річному жителю Чортківського району інкримінують ч. 1 ст. 342 (опір працівнику правоохоронного органу) та ч. 2 ст.. 345 КК (навмисне заподіяння працівнику правоохоронного органу легень або середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Крім цього, на чоловіка складено адміністративний протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння», – додають у поліції Тернопільщини.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець села Мазурівка Чортківського району. Минулого року його вже притягали до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.



За те, що сів напідпитку за кермо і без посвідчення водія, чоловікові загрожує штраф у розмірі 32 тис.. грн та позбавлення права керувати автомобілем на три роки. А за опір поліцейському та поранення його викруткою за Кримінальним кодексом передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.