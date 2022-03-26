Тернопільщина: чоловік жорстоко побив 4-річного пасинка

08:36 05 листопада Київ, Україна

Жорстокий "виховний" урок підніс вітчим своєму 4-річному пасинку, дитина госпіталізована з черепно-мозковою травмою та переломом ноги.

Повідомляється на сайті Національної поліції Тернопільській області.

"Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий переломом ноги, множинні садна обличчя, шиї, обох ніг і рук - все це наслідки виховання вітчимом свого чотирирічного пасинка. Дитину з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості госпіталізували в лікарню", - сказано в повідомленні.

У поліції уточнили, що, за словами вітчима, хлопчик вередував і не слухався, через що той вирішив заспокоїти дитину силою. Він вдарив його кілька разів кулаками по голові, а потім кинув на підлогу.



Мати дитини спробувала втрутитися, але чоловік відштовхнув її силою. В результаті їй все-таки вдалося вирвати сина і втекти до сусідки, звідки вони викликали поліцію і швидку.



У поліції додали, що сім'я перебуває на обліку в службі у справах дітей як неблагополучна і малозабезпечена.



Вітчима затримали і оголосили йому підозру за статтею 122 (Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) КК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.