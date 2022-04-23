Тернопіль: затримано групу нападників на валютників

12:27 30 листопада Київ, Україна

Особливо небезпечну групу, яка спеціалізувалася на розбоях, ліквідували співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.



Майже рік на території Тернополя орудувала група осіб, яка нападала і грабувала людей. Всі жертви займалися веденням валютних операцій. Останній напад працівники поліції зафіксували 22 листопада.



За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, в ході розслідування стало відомо, що зловмисники заїхали до Тернополя ще на початку року і винайняли тут житло. До групи увійшло три людини з транснаціональними зв'язками. Всі вони - уродженці Азербайджану. Організатори - двоє рідних братів.





За спільників чоловіки взяли ще двох земляків зі Львова та Черкас. Вони виконували функції водіїв. До злочину, каже Василь Джиджора, чоловіки готувалися протягом тривалого часу: вони стежили за своїми жертвами, вивчали їхній щоденний маршрут, а також аналізували шлях, щоб не потрапляти в поле зору камер спостереження.

Коли про жертву було все відомо, вони вибирали місце без зайвих свідків, нападали і відбирали гроші. Перша жертва звернулася в поліцію ще в травні. Чоловікові нападники нанесли більше сорока ударів і відібрали 80 тисяч гривень. У серпні ще один житель Тернополя втратив 15 тисяч доларів, а остання жертва - 50 тисяч гривень.



Після кожного нападу зловмисники змінювали місце проживання і протягом декількох днів організатор забороняв «підлеглим» виходити з дому, з'являтися в людних місцях і в закладах громадського харчування.