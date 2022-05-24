Теракт у Придністров'ї

11:31 24 травня Киев, Украина

У Придністров'ї заявили про новий "теракт".

У невизнаному Придністров'ї людину, пов'язану з "одною із силових структур Молдови", звинуватили в організації підпалу військкомату в Тирасполі вночі 13 травня.



23 травня так зване "міністерство" невизнаної республіки опублікувало сюжет під назвою "Диверсія та теракт у Тирасполі" про спільне "розслідування" різних силових структур Придністров'я.



У ньому стверджується, що військкомат у Тирасполі підпалили за завданням людини, пов'язаної із "силовою структурою Молдови".



Про це у сюжеті розповідає виконавець підпалу, який подається як громадянин Молдови. Він був затриманий 18 травня у Тирасполі.



Як стверджується у відео, йому загрожує до 20 років ув'язнення.



Також у відео сказано, що той самий "куратор" займався організацією фотозйомок за участю чоловіків у формі російських військових, а також просив знайти військовослужбовця з оперативної групи російських військ у Придністров'ї, щоб отримати необхідну йому інформацію.



Після 22 квітня, коли представник армії рф заявив, що завдання російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні - встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід у Придністров'я, у регіоні відбулася серія терактів без постраждалих.