Течія річки Стрий віднесла позашляховик

13:30 05 квітень Київ, Україна

Весняні паводки до такої міри посилили течію річки Стрий, що її сили вистачило на те, щоб забрати позашляховик марки Opel Monterey.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Подія трапилася в селищі Верхнє Синьовидне Стрийського району.



Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження причепили авто до ЗІЛ-131 і витягли на берег.



Відзначається, що в результаті події ніхто не постраждав.