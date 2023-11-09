Митники виявили порушень на 7,6 мільярда гривень за 10 місяців

19:53 08 листопада Київ, Україна

За десять місяців поточного року працівники Державної митної служби виявили порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на 7,6 мільярда гривень.



Про це повідомили у Державній митній службі.

"У січні-жовтні 2023 року виявлено 10 124 порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 7,6 млрд грн (вартісний показник збільшився майже втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що вилучено предмети правопорушень на суму майже 669 мільйонів гривень.

"Зокрема, промислових товарів на 483 млн грн , продовольчих товарів на 66 млн грн, валюти на 73 млн грн та транспортних засобів 46 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У Держмитслужбі додали, що безпосередньо митницями розглянуто 2894 справи про порушення митних правил, застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафу на суму 97 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 65 млн грн.