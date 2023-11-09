Митники виявили порушень на 7,6 мільярда гривень за 10 місяців
19:53 08 листопада Київ, Україна
За десять місяців поточного року працівники Державної митної служби виявили порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на 7,6 мільярда гривень.
Про це повідомили у Державній митній службі.
"У січні-жовтні 2023 року виявлено 10 124 порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 7,6 млрд грн (вартісний показник збільшився майже втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року)", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що вилучено предмети правопорушень на суму майже 669 мільйонів гривень.
"Зокрема, промислових товарів на 483 млн грн, продовольчих товарів на 66 млн грн, валюти на 73 млн грн та транспортних засобів 46 млн грн", -
йдеться у повідомленні.
У Держмитслужбі додали, що безпосередньо митницями розглянуто 2894 справи про порушення митних правил, застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафу на суму 97 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 65 млн грн.
"На розгляд до суду митницями передано 5803 справи про порушення митних правил на 5,3 млрд грн - 869 млн грн", - йдеться у повідомленні.
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