Митники у Львові затримали двох полячок із валізами валюти та золота

09:47 03 грудень Київ, Україна

Увечері 2 грудня у львівському аеропорту під час перевірки пасажирів авіарейсу Львів-Стамбул митники виявили у двох іноземців рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти – на суму понад 15 млн грн.



У Львівській митниці розповіли, що близько 20:00 дві жінки 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор». Проте під час перевірки їхнього багажу митники спільно з прикордонниками виявили велику кількість незадекларованої валюти – $125,7 тис., 374,8 тис. євро, а також майже 1,7 кг ювелірних виробів із металу жовтого кольору, схожого на золото.



Законодавство дозволяє перевозити через кордон без декларування готівкову валюту та банківські метали у розмірі не більше 10 тис. євро. Незадекларовані гроші та ювелірні прикраси у іноземців вилучили відповідно до протоколу про порушення митних правил. Їхню долю вирішить суд.



Державна прикордонна служба повідомляє, що обидві жінки є громадянками Польщі.