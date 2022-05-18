Митники запобігли спробі вислати за кордон тисячі насіння конопель

Співробітники київської митниці в міжнародних поштових відправленнях виявили та вилучили 18 тисяч сортового насіння канабісу.
Про це повідомляє пресслужба Держмитної служби України.
Повідомляється, що житель Волинської області намагався вислати за кордон з України 18 тисяч штук насіння сортового канабісу. 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу українець відправляв в США, а також в Казахстан і РФ. Спробу блокували київські митники.
Повідомляється, що житель Волинської області намагався вислати за кордон з України 18 тисяч штук насіння сортового канабісу. 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу українець відправляв в США, а також в Казахстан і РФ. Спробу блокували київські митники.
У кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакетик з насінням коноплі, обіг якої в Україні заборонено.
Щодо волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 і 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.
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