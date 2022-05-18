Митники запобігли спробі вислати за кордон тисячі насіння конопель

16:46 13 серпня Київ, Україна

Співробітники київської митниці в міжнародних поштових відправленнях виявили та вилучили 18 тисяч сортового насіння канабісу.

Про це повідомляє пресслужба Держмитної служби України.



Повідомляється, що житель Волинської області намагався вислати за кордон з України 18 тисяч штук насіння сортового канабісу. 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу українець відправляв в США, а також в Казахстан і РФ. Спробу блокували київські митники.

"За документами, українець відправляв за кордон тільки перехідники. Пластикові перехідники до аудіо- і відеотехніки дійсно знаходилися в цих посилках, але містили зовсім не властиву їм начинку", - йдеться в повідомленні.

У кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакетик з насінням коноплі, обіг якої в Україні заборонено.



Щодо волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 і 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.