Митники виявили у вагоні поїзда 50 кг контрабандного бурштину. Відео

11:43 02 грудень Київ, Україна

У причіпному вагоні поїзда міжнародного прямування було виявлено велику партію контрабандного бурштину.

Про це повідомляють Державна митна служба та Державна прикордонна служба.



«Сонячне» каміння виявили сьогодні вночі у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» під час перевірки причіпного вагона Київ-Відень у складі міжнародного поїзда сполученням Чоп-Захонь.



За словами інспекторів, каміння було під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах білого кольору. Власником каміння виявився 33-річний громадянин України.



Остаточну вартість виявлених 50 кг бурштину визначить експертиза. Прикордонники направили до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.