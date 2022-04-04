Митники вилучили незадекларовані годинники Rolex на 1 млн гривень

21:12 09 листопада Київ, Україна

Житель Запоріжжя намагався отримати через міжнародну службу доставлення незадекларовані годинники Rolex на мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держприкордонслужби.

"Три незадекларовані наручні годинники відомого швейцарського бренду Rolex, загальною вартістю близько мільйона гривень, виявили співробітники Київської митниці під час перевірки міжнародних експрес-відправлень. Всі три відправлення прямували з Тайваню в Україну на адресу одного одержувача - нашого співвітчизника із Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прикордонники звернули увагу на прізвище одержувача, адже два тижні тому на його адресу вже прямувало міжнародне відправлення з незадекларованим хронометром швейцарського бренду Omega вартістю 139 тис. грн, який київські митники вилучили за протоколом за порушення митного законодавства.

"Цього разу вміст кожної з посилок відправник задекларував як "браслет" і відзначив його вартість - 30 доларів США. Однак, під час митного огляду інспектори митниці з'ясували, що в цих трьох посилках знаходяться елітні чоловічі наручні годинники з унікальними серійними номерами торгової марки Rolex. Годинники перебували в дорогих фірмових футлярах, там же були і бирки, паспорти і гарантійні документи на них. Ціна кожного хронометра згідно з ярликами - 9800 євро", - йдеться в повідомленні.

Так, через недекларування годинників Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Матеріали справ будуть направлені до суду.