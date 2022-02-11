Таліби затримали двох іноземних журналістів та їхніх афганських колег

18:40 11 лютий Київ, Україна

Влада Талібану в Афганістані затримала двох іноземних журналістів та їхніх місцевих колег з невідомих причин.



Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у короткій заяві підтвердило факт затримання, заявивши, що журналісти працювали на агентство з надання допомоги. Журналістів та афганців, а також тих, хто взяв їх під варту, встановити не вдалося.

«Двох журналістів за завданням УВКБ ООН і громадян Афганістану, які працювали з ними, затримано в Кабулі. Ми робимо все можливе, щоб урегулювати ситуацію у координації з іншими. Ми не даватимемо подальших коментарів з огляду на характер ситуації», — йдеться у повідомленні УВКБ ООН.

Влада Талібана поки не дає коментарів.



Заява УВКБ ООН була зроблена лише через кілька годин після того, як колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех написав у Твіттері, що таліби «викрали» дев'ять мешканців Заходу, у тому числі колишнього журналіста Бі-бі-сі Ендрю Норта, а іншого викраденого він упізнав як Пітера Ювенала.

«Через відсутність засобів масової інформації, репортажів громадян та задушливу атмосферу корупції, злочинність та звірства погано викриваються», — написав Салех.. "Наприклад, дев'ять громадян західних країн були викрадені, серед них Ендрю Норт з ВВС і Пітер Ювеналь, власник ресторану Gandomak", - додав він.

Норт, який робив репортажі для BBC з Багдада та Бейрута, працював незалежним журналістом в Афганістані та зустрічався з лідерами талібів, згідно з його особистим веб-сайтом.



Комітет захисту журналістів у своїй заяві засудив затримання, заявивши, що вони є сумним відображенням загального занепаду свободи преси та нападів на журналістів, які частішають, за правління талібів.

"Ендрю Норт та інший невідомий журналіст повинні бути негайно звільнені і їм дозволено продовжувати свою роботу, а таліби повинні припинити неодноразові напади на журналістів та їх переслідування", - сказав Стівен Батлер, координатор Комітету захисту журналістів (КЗЖ).

КЗЖ цитує представника ООН у Кабулі, який повідомив групу захисту прав ЗМІ на умовах анонімності, що Норта було затримано у вівторок.



Таліби пригнічують інакодумство з моменту відновлення контролю над Афганістаном у серпні минулого року, ненадовго затримуючи кількох місцевих журналістів та зазнаючи їх фізичного насильства.



Декілька жінок-активісток, як стверджується, також були затримані силами безпеки руху «Талібан» за участь в антиурядових протестах та вимоги прав жінок. Ісламістські правителі заперечують свою причетність до зникнення і неодноразово клялися поважати права всіх афганців.



ООН зажадала від талібів розслідування їхнього зникнення.

«Мене все більше турбує благополуччя жінок-активісток, які зникли безвісти в Афганістані. Деякі з них «зникли», про деякі нічого не чути протягом кількох тижнів. Я наполегливо закликаю талібів забезпечити їхню безпеку, щоб вони могли повернутися додому», — написав у Твіттері Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш







