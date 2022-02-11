Таліби затримали двох іноземних журналістів та їхніх афганських колег

Влада Талібану в Афганістані затримала двох іноземних журналістів та їхніх місцевих колег з невідомих причин.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у короткій заяві підтвердило факт затримання, заявивши, що журналісти працювали на агентство з надання допомоги. Журналістів та афганців, а також тих, хто взяв їх під варту, встановити не вдалося.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у короткій заяві підтвердило факт затримання, заявивши, що журналісти працювали на агентство з надання допомоги. Журналістів та афганців, а також тих, хто взяв їх під варту, встановити не вдалося.
Влада Талібана поки не дає коментарів.
Заява УВКБ ООН була зроблена лише через кілька годин після того, як колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех написав у Твіттері, що таліби «викрали» дев'ять мешканців Заходу, у тому числі колишнього журналіста Бі-бі-сі Ендрю Норта, а іншого викраденого він упізнав як Пітера Ювенала.
Норт, який робив репортажі для BBC з Багдада та Бейрута, працював незалежним журналістом в Афганістані та зустрічався з лідерами талібів, згідно з його особистим веб-сайтом.
Комітет захисту журналістів у своїй заяві засудив затримання, заявивши, що вони є сумним відображенням загального занепаду свободи преси та нападів на журналістів, які частішають, за правління талібів.
КЗЖ цитує представника ООН у Кабулі, який повідомив групу захисту прав ЗМІ на умовах анонімності, що Норта було затримано у вівторок.
Таліби пригнічують інакодумство з моменту відновлення контролю над Афганістаном у серпні минулого року, ненадовго затримуючи кількох місцевих журналістів та зазнаючи їх фізичного насильства.
Таліби пригнічують інакодумство з моменту відновлення контролю над Афганістаном у серпні минулого року, ненадовго затримуючи кількох місцевих журналістів та зазнаючи їх фізичного насильства.
Декілька жінок-активісток, як стверджується, також були затримані силами безпеки руху «Талібан» за участь в антиурядових протестах та вимоги прав жінок. Ісламістські правителі заперечують свою причетність до зникнення і неодноразово клялися поважати права всіх афганців.
ООН зажадала від талібів розслідування їхнього зникнення.
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