Таксист Uber спровокував потрійну ДТП в столиці

09:50 05 травень Київ, Україна

У темний час доби, 4 травня, в столиці на Брест-Литовському шосе сталася аварія за участю відразу трьох автомобілів, в результаті зіткнення одна жінка була доставлена в лікарню.
 
Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

За попередньою інформацією, таксист Uber на Hyundai пішов на розворот. При цьому він не надав перевагу в русі автомобілю Honda. Два транспортні засоби зіткнулися. Від удару Honda відлетіла, зіткнувшись з автомобілем Lada.

Пасажирку Lada довелося госпіталізувати.

У момент аварії в Honda знаходилося двоє восьмирічних дітей. Вони не постраждали.

Через ДТП утворилася дорожня пробка.