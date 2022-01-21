Таксист Uber спровокував потрійну ДТП в столиці

У темний час доби, 4 травня, в столиці на Брест-Литовському шосе сталася аварія за участю відразу трьох автомобілів, в результаті зіткнення одна жінка була доставлена в лікарню.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.
За попередньою інформацією, таксист Uber на Hyundai пішов на розворот. При цьому він не надав перевагу в русі автомобілю Honda. Два транспортні засоби зіткнулися. Від удару Honda відлетіла, зіткнувшись з автомобілем Lada.
Пасажирку Lada довелося госпіталізувати.
У момент аварії в Honda знаходилося двоє восьмирічних дітей. Вони не постраждали.
Через ДТП утворилася дорожня пробка.
За попередньою інформацією, таксист Uber на Hyundai пішов на розворот. При цьому він не надав перевагу в русі автомобілю Honda. Два транспортні засоби зіткнулися. Від удару Honda відлетіла, зіткнувшись з автомобілем Lada.
Пасажирку Lada довелося госпіталізувати.
У момент аварії в Honda знаходилося двоє восьмирічних дітей. Вони не постраждали.
Через ДТП утворилася дорожня пробка.
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