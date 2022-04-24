Схованка в "запасці" авто. Затриманий контрабандист сигарет

06:04 26 листопада Київ, Україна

На українському кордоні, на контрольно-пропускному пункті "Нові Яриловичі" був затриманий громадянин України, який намагався нелегально провезти 2020 пачок сигарет з території Білорусі.



Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ Чернігівської області.



Вчора вночі 43-річний українець повертався з Білорусі додому на автомобілі Volkswagen і заявив, що нічого забороненого не перевозить.



При поглибленому огляді автомобіля було виявлено спеціально обладнану схованку в паливному баку, в якому були заховані сигарети. Також тютюнові вироби оглядова група знайшла в запасному колесі і в багажному відділенні автомобіля.



Всього чоловік намагався нелегально провезти через кордон 2020 пачок сигарет.



Тютюнові вироби вилучили представники митниці. Крім сигарет, водій втратив і транспортний засіб української реєстрації.