Таємничі катастрофи російських винищувачів

Під час проведення навчань в Хабаровському краї РФ розбився винищувач Су-34.
Про це з посиланням на пресслужбу Східного військового округу повідомляють РІА "Новини".
За даними інформагентства, НП сталася під час навчань. Пілоти встигли катапультуватися, а ось літак впав в лісисто-рівнинній місцевості, вибухнув і повністю згорів.
За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.
Рівно місяць тому, 22 вересня, винищувач Су-30 впав в Росії в Тверській області при здійсненні навчально-тренувального польоту. Відомо, що літак впав в лісистій місцевості, на землі руйнувань немає. Причини падіння поки не встановлені. Також, згідно з повідомленням, екіпаж катапультувався і був евакуйований на аеродром базування.
Про це з посиланням на пресслужбу Східного військового округу повідомляють РІА "Новини".
За даними інформагентства, НП сталася під час навчань. Пілоти встигли катапультуватися, а ось літак впав в лісисто-рівнинній місцевості, вибухнув і повністю згорів.
За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.
Рівно місяць тому, 22 вересня, винищувач Су-30 впав в Росії в Тверській області при здійсненні навчально-тренувального польоту. Відомо, що літак впав в лісистій місцевості, на землі руйнувань немає. Причини падіння поки не встановлені. Також, згідно з повідомленням, екіпаж катапультувався і був евакуйований на аеродром базування.
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