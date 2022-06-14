Пов'язані руки та прострілені коліна: під Бучею знайдено нову братську могилу

07:51 14 червня Київ, Україна

У селі Мироцьке Бучанського району виявлено поховання з тілами мирних жителів, закатованих та розстріляних російськими окупантами.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Небутов на своїй сторінці у Facebook.

"7 громадянських росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. Це масове поховання розстріляних мирних жителів було виявлено сьогодні на позиціях солдатів РФ поруч із селом Мироцьке Бучанського району.. У багатьох жертв були пов'язані руки та прострілені коліна", – зазначив Небітов.

Він уточнив, що правоохоронці зараз працюють над ідентифікацією тіл загиблих.



Небітов наголосив, що окупанти обов'язково мають відповісти за черговий садистський злочин у Київській області, а також за руйнування українських міст та селищ.

Після втечі російських окупантів із Київської області світ побачив результати їхнього звірства, жертвами якого стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та Житомирській трасі виявили тіла закатованих і вбитих росіянами мирних жителів.