Пов'язані руки та прострілені коліна: під Бучею знайдено нову братську могилу

У селі Мироцьке Бучанського району виявлено поховання з тілами мирних жителів, закатованих та розстріляних російськими окупантами.
Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Небутов на своїй сторінці у Facebook.
Він уточнив, що правоохоронці зараз працюють над ідентифікацією тіл загиблих.
Небітов наголосив, що окупанти обов'язково мають відповісти за черговий садистський злочин у Київській області, а також за руйнування українських міст та селищ.
Небітов наголосив, що окупанти обов'язково мають відповісти за черговий садистський злочин у Київській області, а також за руйнування українських міст та селищ.
Після втечі російських окупантів із Київської області світ побачив результати їхнього звірства, жертвами якого стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та Житомирській трасі виявили тіла закатованих і вбитих росіянами мирних жителів.
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