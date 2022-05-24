Зв'язали і побили: зухвалий напад на мера Броварів

16:22 22 грудня Київ, Україна

Група невідомих озброєних осіб увірвалася в будинок мера Броварів, зловмисники зв'язали сім'ю і почали бити Ігоря Сапожка на їхніх очах.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора о пів на десяту вечора група з п'яти озброєних чоловіків увірвалася в мій будинок, де в цей час перебувала моя сім'я - дружина і дев'ятирічний син. Незважаючи на те, що всі заощадження, які були в будинку, ми віддали відразу, злочинці зв'язали дитини і Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли", - написав Сапожко.

За його словами, на місце події прибули правоохоронці, порушено кримінальну справу, ведеться слідство, яке має кваліфікувати справу.