Святошинський дитячий будинок-інтернат: сліди побоїв у дітей - результат терапії

08:17 30 вересень Київ, Україна

Користувачів Інтернету сколихнула новина про те, що у Києві, в Святошинському дитячому будинку-інтернаті нібито били вихованців.

Батьки дітей дізналися про побої тільки на 13-й день після події. До цього їх просто не пускали в установу. Побитих хлопців привезли в інтернат з лікарні, але на фото на їхні тіла неможливо дивитися. Про це повідомляють на сторінці "Котельникова, 51" в Facebook.



"Про те, що сталося з цими хлопчиками-аутистами, свідчать ці фотографії. Батьки дізналися на 13-й день, коли дітей "синіх аж чорних" привезли з лікарні в інтернат, без відома батьків відправили на експертизу, потім до проктолога. Весь цей час на територію інтернату батьків цих дітей не пускали", - йдеться в повідомленні.







Поліція стверджує, що побої діти отримали не в інтернаті, а в Київській міській психіатричній лікарні ім. Павлова, де вони по пів року проходять лікування.



Вихователь інтернату сказав поліції: в лікарні йому пояснили, що це результат терапії.



"Зараз ми цю справу передали в прокуратуру, а вони вже перенаправляють на Подільське управління поліції Києва. Діти, дійсно, отримали тілесні ушкодження, але не в інтернаті, а в Павлівській лікарні, де вони по пів року проходять лікування. Тут вже виникає питання до батьків, чому вони не відвідували дітей регулярно, чому про нібито побої, які діти отримали 9 вересня, в поліцію повідомили аж 23 вересня. Саме в цей день до нас звернувся один з опікунів і батько одного з вихованців інтернату. Коли ми запитали у вихователя, чому він не повідомив про синці, він заявив: в лікарні йому сказали, що це результат терапії", - про це розповіла пресофіцер Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник.