Зведення ДСНС за тиждень: при пожежах загинули 8 осіб, на водних об'єктах - 90

09:03 29 червня Київ, Україна

За минулий тиждень на водних об'єктах країни загинули 90 осіб, під час пожеж не вдалося врятувати 8 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.



З початку тижня зареєстровано 1 тис. 734 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 46 осіб.



Ліквідовано 1 тис. 183 пожежі, врятовано на пожежах 13 осіб і не допущено знищення вогнем 354 будинків і 65 од. техніки. Під час пожеж загинули 8 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 519 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 199 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 301 вибухонебезпечний предмет.



Протягом тижня на водних об'єктах загинули 90 осіб.