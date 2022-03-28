Зведення ДСНС на ранок 28 березня

10:01 28 березня Київ, Україна

Оперативна інформація щодо реагування підрозділів ДСНС України на небезпечні події (станом на 09:00 28 березня)



🔹За добу здійснено 761 виїзд, у тому числі 317 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 5 осіб, ліквідовано 103 пожежі, що виникли внаслідок ведення бойових дій.



🔹Піротехніками ДСНС здійснено 156 залучень, знешкоджено 416 вибухонебезпечних предметів та обстежено територію площею 600 га.



🔹Розгорнуто 70 наметів для обігріву та прийому громадян, у яких протягом дня надано допомогу понад 2 тис. осіб.



🔹 В цей час знеструмлено 1 тис. 402 населені пункти з них частково 39. Для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучено 8 генераторів ДСНС, з них 5 – для забезпечення електроенергією лікарень.



🔹На сьогодні проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 993 тис. осіб, з них: дітей понад 220 тис. та осіб з інвалідністю понад 6 тис. людей.