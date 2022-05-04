17:53 04 травня Київ, Україна

Енергетики розраховують повністю відновити електропостачання звільненого від окупантів Ірпеня на Київщині до середини травня 2022 року.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 3 травня в ефірі національного телемарафону і додав, що на цей момент світло в Ірпінь повернули на 80%.

"До середини травня ДТЕК обіцяє зробити електроенергію на 100% у нашому місті. Сьогодні вже на 80% наше місто підключено до електромереж. Але 20% лише підключено до газопостачання. Щодня відкриваються якісь маленькі лавки, вже великі два супермаркети відкриті. У неділю відкриваються ще дві. Я зможу вже цього тижня змоделювати та сказати, коли наші мешканці зможуть повертатися. Я думаю, вже недовго, і скоро вони матимуть змогу повертатися", – розповів мер Ірпеня.



Раніше повідомлялося, що ДТЕК планує повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня 2022 року. Усього з початку війни енергетики компанії відновили електропостачання для більш ніж 1,4 млн сімей, чиї будинки були знеструмлені через обстріл російських окупантів.