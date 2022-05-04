Енергетики розраховують повністю відновити електропостачання звільненого від окупантів Ірпеня на Київщині до середини травня 2022 року.
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 3 травня в ефірі національного телемарафону і додав, що на цей момент світло в Ірпінь повернули на 80%.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК планує повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня 2022 року. Усього з початку війни енергетики компанії відновили електропостачання для більш ніж 1,4 млн сімей, чиї будинки були знеструмлені через обстріл російських окупантів.
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