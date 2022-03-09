Сувенірні гривні в обмін на долари: поліція затримала шахрая

16:26 13 жовтень Київ, Україна

Поліція Києва викрила і затримала шахрая, який обміняв сувенірні банкноти на 33 тис. 600 доларів США.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"В рамках реалізації матеріалів кримінального провадження оперативники Голосіївського управління поліції встановили і затримали раніше засудженого 34-річного киянина. Людина обґрунтовано підозрюється в шахрайстві з обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

За словами тимчасового виконавця обов'язків начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В'ячеслава Малька, киянин розмістив в Інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом, але на зустріч з "клієнтом" відправив сторонню особу.

"Ми встановили, що 30-річному жителю Чернігова терміново знадобилися гроші в національній валюті, в столиці чоловік планував купити нову іномарку. Оскільки в автосалоні брали тільки гривні, то чоловік почав шукати, де можна швидко обміняти 33 тис. 600 доларів США. Побачивши на сайті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом, він зацікавився пропозицією і домовився про угоду. На зустріч приїхав "помічник" зловмисника, який не знав, що гроші в сумці - сувенірні. Про це стало відомо після того, як ми підійшли до "клієнта" і попросили його перевірити банкноти", - сказав Малько.

Зазначено, що під час невідкладного обшуку за місцем проживання киянина слідчі виявили і вилучили чорнові записи, сім-карти, документи, сувенірні купюри та інші речові докази, які долучили до матеріалів кримінального провадження. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.