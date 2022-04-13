Доба в ООС: троє українських бійців поранені, двоє отримали травми

08:47 16 липня Київ, Україна

Станом на 7 ранку сьогоднішнього дня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, за минулу добу російські найманці вісім разів порушили перемир'я, в результаті чого постраждали п'ятеро українських солдатів.

Про це в п'ятницю, 16 липня, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми. Воїни знаходяться в лікувальних установах. Стан одного захисника - важкий, інших - задовільний", - йдеться в ранковому зведенні.

Неподалік Причепилівки найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси. В районі Нью-Йорка двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го і 82-го калібрів. Біля Широкиного обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Піщаного найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В районі Мар'їнки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.



"Станом на 7:00 ранку, 16 липня, враховано одне порушення режиму припинення вогню", - додали в штабі.



Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.