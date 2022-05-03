Доба в ООС: бойовики РФ використовували кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. ВІДЕО

08:26 02 серпня Київ, Україна

За минулу неділю російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, жоден український боєць не постраждав.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС в понеділок, 2 серпня.



Біля Авдіївки сепаратисти обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У напрямку Катеринівки сепаратисти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Недалеко від Попасної ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.



"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Бойових втрат в результаті ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", - сказано в повідомленні штабу.



З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС і дотримуються режиму "тиші".