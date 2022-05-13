Доба на Донбасі минула без втрат, зафіксовано 9 обстрілів з боку бойовиків РФ

08:16 10 серпня Київ, Україна

Російські бойовики щодо українських позицій здійснили 9 обстрілів, також був зафіксований проліт ворожого БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік від Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.