Доба на Донбасі минула без втрат, зафіксовано 9 обстрілів з боку бойовиків РФ

Російські бойовики щодо українських позицій здійснили 9 обстрілів, також був зафіксований проліт ворожого БПЛА.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік від Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік від Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.
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