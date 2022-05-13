Доба на Донбасі минула без втрат, зафіксовано 9 обстрілів з боку бойовиків РФ

08:16 10 серпня Київ, Україна

Російські бойовики щодо українських позицій здійснили 9 обстрілів, також був зафіксований проліт ворожого БПЛА.



Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



Так, поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік від Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



В районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.



На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.