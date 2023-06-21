Доба на Донбасі пройшла без втрат, але з 7 порушеннями тиші з боку окупантів

09:04 30 вересня Київ, Україна

Російські бойовики 7 разів відкривали вогонь по таких українських населених пунктах як Піски, Шуми, Золоте-4, Лебединське. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.



Так, в районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.



Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.



Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



У штабі наголосили, що українські воїни відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.



"Втрат серед наших воїнів немає", - сказано в повідомленні.



Також повідомляється, що з початку поточної доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.



"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.