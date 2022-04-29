Доба на Донбасі пройшла без бойових втрат, але з порушеннями режиму припинення вогню

09:07 29 липня Київ, Україна

За добу минулої середи на Донбасі немає загиблих і поранених бійців, з боку російських бойовиків зафіксовано проліт БПЛА і 13 порушень режиму тиші.



Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані пресцентру ОС.



За даними відомства, недалеко від селища Зайцеве російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.



Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.



У напрямку Новотошківського противник здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



У районі села Широкине збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік від Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Біля Кам'янки противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.



Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



Крім того, в районі населеного пункту Південне ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.



"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат в результаті ворожого вогню серед українських захисників немає", - сказано в повідомленні.



Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 29 липня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.