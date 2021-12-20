Доба на Донбасі: загинув один український боєць, зафіксовано 4 порушення режиму тиші

08:31 02 грудень Київ, Україна

Російські наймані бойовики 4 рази порушили режим тиші на території окупованого Донбасу, під час одного з них український військовий зазнав поранення, несумісного з життям.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у четвер, 2 грудня.



У напрямку Авдіївки сепаратисти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого було поранено мирного жителя.



У районі Шумів сепаратисти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.



"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого за Україну героя. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - сказано в повідомленні.



З початку доби порушень режиму припинення вогню із боку сепаратистів не зафіксовано.