Доба на Донбасі: загинув один український боєць, зафіксовано 19 порушень режиму тиші

07:32 14 травень Київ, Україна

В результаті порушення режиму тиші російськими окупантами, на Донбасі загинув один боєць, зафіксовано 19 порушень.



Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.



За даними штабу, неподалік від населених пунктів Лебединське, Гнутове і Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.



Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.



Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке і один раз біля Новоселівки.



З танків, артилерійських установок 122-мм калібру, мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл в напрямку Пісків.



Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще і з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.



Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



Станом на 7:00 ранку 14 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.



"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.