Доба на Донбасі: окупанти використовували протитанковий ракетний комплекс і 3 безпілотники

10:26 11 липня Київ, Україна

Російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі використовували протитанковий ракетний комплекс і стеження за допомогою трьох БПЛА.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в неділю, 11 липня.



Так, в районі Миронівського ворог застосовував артилерійські системи калібру 122-мм. А біля Водяного (біля Донецька) обстрілював позиції українських військових з мінометів 120-го калібру.



В районі Водяного на Приазов'ї противник двічі здійснив обстріл з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем. В районі Широкиного вівся вогонь з мінометів 82-го калібру.



У напрямку Світлодарська ворог вів стрілянину з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



У районі населеного пункту Піски незаконні збройні формування обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру.



Недалеко від Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

"Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

На обстріли противника бійці ЗСУ відкривали вогонь.



Про факти порушень з боку сепаратистів українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.



Станом на ранок неділі обстрілів не було.