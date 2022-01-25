Доба на Донбасі: два українських бійці загинули, один важко поранений

В результаті численних порушень режиму припинення вогню, загинули два українських бійці, один у важкому стані з осколковими пораненнями доставлений в лікарню.
Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Так, недалеко від населеного пункту Луганське ворог два рази відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 і 82-мм калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Південного - ще і з станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку українських позицій, біля населеного пункту Піщевик ворог використовував великокаліберні кулемети, а поблизу селищ Шуми - стрілецьку зброю.
Крім того, в штабі повідомили, що в районі н.п. Талаківка по позиціях ЗСУ було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.
У передмісті населеного пункту Новотошківське збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу селища Зайцеве ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.
Недалеко від селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Так, недалеко від населеного пункту Луганське ворог два рази відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 і 82-мм калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Південного - ще і з станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку українських позицій, біля населеного пункту Піщевик ворог використовував великокаліберні кулемети, а поблизу селищ Шуми - стрілецьку зброю.
Крім того, в штабі повідомили, що в районі н.п. Талаківка по позиціях ЗСУ було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.
У передмісті населеного пункту Новотошківське збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу селища Зайцеве ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.
Недалеко від селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
Поблизу населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - відзначили в штабі.
Станом на 7:00 ранку 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - повідомили в пресцентрі ОС.
Поблизу населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - відзначили в штабі.
Станом на 7:00 ранку 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - повідомили в пресцентрі ОС.
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