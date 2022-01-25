Доба на Донбасі: два українських бійці загинули, один важко поранений

07:57 07 травень Київ, Україна

В результаті численних порушень режиму припинення вогню, загинули два українських бійці, один у важкому стані з осколковими пораненнями доставлений в лікарню.
 
Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, недалеко від населеного пункту Луганське ворог два рази відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 і 82-мм калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Південного - ще і з станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку українських позицій, біля населеного пункту Піщевик ворог використовував великокаліберні кулемети, а поблизу селищ Шуми - стрілецьку зброю.

Крім того, в штабі повідомили, що в районі н.п. Талаківка по позиціях ЗСУ було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.

У передмісті населеного пункту Новотошківське збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу селища Зайцеве ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

Недалеко від селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"В результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали вогнепальні кульові поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих захисників.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий", - сказано в повідомленні.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

Поблизу населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - відзначили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - повідомили в пресцентрі ОС.