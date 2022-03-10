Доба на Донбасі: бойовики три рази порушували режим тиші

08:52 15 жовтень Київ, Україна

З повідомлення пресцентру ООС стало відомо, що за минулу добу штаб зафіксував три обстріли з боку бойовиків.

На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка терористи вели вогонь зі стрілецької зброї.



Поблизу Авдіївки були зафіксовані поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.



З початку поточної доби бойовики п'ять разів порушували режим тиші. Зокрема, з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні українські позиції в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки і Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



«Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає», - заявили в штабі.