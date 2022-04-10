Доба на Донбасі: безпілотник і 5 порушень режиму тиші

08:03 13 липня Київ, Україна

Гранатомети, кулемети, стрілецька зброя і безпілотник - за минулу добу російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат і поранень серед військового складу українських солдатів немає.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані пресцентру ООС.



Так, поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї.



Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.



Станом на 7:00 ранку, 13 липня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.



Неподалік від Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



"Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних сил України немає", - сказано в повідомленні.



Також повідомляється, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.



"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у відомстві.