Доба на Донбасі: 6 порушень режиму тиші та поранення одного українського бійця

08:28 03 грудень Київ, Україна

Минула доба в зоні проведення бойових дій пройшла з шістьма порушеннями режиму припинення вогню з боку російських найманців. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення та був госпіталізований.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Фейсбуці.



У напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.



У бік Широкиного окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.



Біля Водяного на Приазов'ї супротивник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



У районі Катеринівки Луганської області обстріли проводилися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.



"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - повідомили у штабі.



Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.



Станом на 7 годину ранку 3 грудня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.



"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.