Подружжя зняли з авіарейсу за відмову надіти маски

Бортпровідники рейсу Київ-Анталія зняли з рейсу подружню пару через відмову надіти захисні маски, а також грубу та нецензурну відповідь.
Про це розповіла начальниця управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька на сторінці в Facebook.
Стюардеса попросила українських туристів надіти маски. Пасажири проігнорували її зауваження і грубо відповіли їй: "На х..й її собі одягни".
За пів години прикордонники вивели українців з літака. Це супроводжувалося оплесками інших пасажирів рейсу.
Через порушення карантинних правил туристами літак був затриманий на цілу годину.
У підсумку, рейс затримали в цілому на годину.
У мережі підтримали рішення співробітників прикордонної служби, відзначивши, що "власне добре, що не полетіли - там би ще сотням людей псували відпустку".
У мережі підтримали рішення співробітників прикордонної служби, відзначивши, що "власне добре, що не полетіли - там би ще сотням людей псували відпустку".
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