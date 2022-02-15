Подружжя зняли з авіарейсу за відмову надіти маски

17:04 24 вересень Київ, Україна

Бортпровідники рейсу Київ-Анталія зняли з рейсу подружню пару через відмову надіти захисні маски, а також грубу та нецензурну відповідь.



Про це розповіла начальниця управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька на сторінці в Facebook.



Стюардеса попросила українських туристів надіти маски. Пасажири проігнорували її зауваження і грубо відповіли їй: "На х..й її собі одягни".

"Так починався діалог двох пасажирів ранкового рейсу. Діалог не дуже вдало закінчився для подружжя, яке не дотрималось масочного режиму та елементарних правил етикету", - написала Войтицька.

За пів години прикордонники вивели українців з літака. Це супроводжувалося оплесками інших пасажирів рейсу.



Через порушення Через порушення карантинних правил туристами літак був затриманий на цілу годину.

"Через пів години прикордонники вивели їх під оплески пасажирів з літака. Ще пів години в багажному відділенні копирсалися, щоб знайти їхні валізи", - розповіла Войтицька.

У підсумку, рейс затримали в цілому на годину.



У мережі підтримали рішення співробітників прикордонної служби, відзначивши, що "власне добре, що не полетіли - там би ще сотням людей псували відпустку".