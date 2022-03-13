Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка-іноземця

14:18 15 червня Київ, Україна

Дружина громадянина Сербської Республіки з метою заволодіння майном, найняла кілера, виконавець повинен був викрасти чоловіка для підписання документів, а потім вбити.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, в кінці 2020 року дружина потерпілого і її брат, залучаючи громадянина України, з метою заволодіння майном на загальну суму понад 6 млн євро, вирішили викрасти і вбити громадянина Республіки Сербія на території України, де він займався бізнесом", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що підприємець хотів розлучитися зі своєю дружиною, що позбавило б її коштів.



Жінка разом зі своїм братом запланувала викрадення чоловіка. Вона хотіла змусити підписати його потрібні їй документи, а потім вбити чоловіка.



Дружина бізнесмена найняла виконавця замаху - українця, зазначивши, що її чоловік приїжджає в Україну для контролю свого бізнесу. Як "гонорар" кілеру була обіцяна квартира в столиці РФ.



У Києві правоохоронці зімітували викрадення потерпілого. Після цього в Україну прибув один з організаторів вбивства з передоплатою в 10 тисяч доларів.



Підозрюваного затримали. Йому повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на незаконне позбавлення волі і викрадення людини і закінченого замаху на умисне вбивство, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення в складі організованої групи (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України). Організатору обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.



Досудове розслідування триває. Готується запит про міжнародну правову допомогу щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.