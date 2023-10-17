Дружина чиновника ДСНС приховувала майно на мільйони – розслідування ДБР

Посадовій особі з Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві пред'явлено звинувачення у приховуванні майна своєї дружини на суму майже 13 мільйонів гривень.
Згідно з інформацією, наданою Київською міською прокуратурою та Державним бюро розслідувань (ДБР), слідство встановило, що в декларації за 2020 рік цей високопосадовець не вніс інформацію про нерухоме майно, яке належить його дружині. Це включало 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку. Усі зазначені активи знаходяться у Києві та Київській області.
Слідство встановило, що дані, надані у декларації чиновника, розходилися із реальним майном на загальну суму 11,9 мільйонів гривень.
Крім того, у його декларації за 2021 рік, чиновник знову промовчав про нерухомість, що належить його дружині, а також про ще одну квартиру, яку його дружина придбала у власність у 2021 році.. Загальна різниця між зазначеними даними та фактичним становила 12,7 мільйонів гривень.
Кримінальне розслідування щодо цього інциденту триває. Згідно зі статтею Кримінального кодексу України, за приховування майна передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.
Згідно з інформацією, наданою Київською міською прокуратурою та Державним бюро розслідувань (ДБР), слідство встановило, що в декларації за 2020 рік цей високопосадовець не вніс інформацію про нерухоме майно, яке належить його дружині. Це включало 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку. Усі зазначені активи знаходяться у Києві та Київській області.
Слідство встановило, що дані, надані у декларації чиновника, розходилися із реальним майном на загальну суму 11,9 мільйонів гривень.
Крім того, у його декларації за 2021 рік, чиновник знову промовчав про нерухомість, що належить його дружині, а також про ще одну квартиру, яку його дружина придбала у власність у 2021 році.. Загальна різниця між зазначеними даними та фактичним становила 12,7 мільйонів гривень.
Кримінальне розслідування щодо цього інциденту триває. Згідно зі статтею Кримінального кодексу України, за приховування майна передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.
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