Суми: викид токсичної речовини одоранту

15:34 20 липень Київ, Україна

Масові скарги сумчан на неприємний запах, небезпідставні, як стало відомо, це наслідок викиду, біля села Ганнівка, токсичної речовини одоранту. Лікарі рекомендують закрити вікна і зволожувати повітря в приміщеннях, а якщо самопочуття погіршиться, негайно звернутися до лікаря.

"У ніч на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, біля села Ганнівка стався викид одоранту - речовини, яку додають до природного газу, яке є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають роздратування шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання ", - заступник мера Олександр Журба

Пізніше, під час апаратної наради в мерії Сум, начальник "Служби 15-80" Валерій Марюхна заявив, що одорант розсіявся і в повітрі його немає. "Стан повітря задовільний", - підкреслив він.