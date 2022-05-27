Сумську область знову обстріляли з території Росії

Про це повідомляє голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.



Повідомляється, що люди внаслідок обстрілу не постраждали, але пошкоджено будинки.

"Сумщина. Ніч з 26 по 27 травня не пройшла тихо. Ворог зі своєї території знову вів арт та мінометний вогонь. З 4:30 ранку кожні півгодини лунали постріли з міномета на території Шосткинського району. Пошкоджено приватні будинки мирних жителів на околицях Середино-Буди. О пів на сьому ранку околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли з САУ. Ворог палив зі своєї території. Постраждалих немає”, - пише Живицький.