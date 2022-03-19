Сумська область: в результаті ДТП загинули чотири людини

14:37 28 жовтня Київ, Україна

У районі села Собичеве Сумської області водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, влетів у відбійник, четверо пасажирів з п'яти, які перебували в автомобілі, загинули.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.



Зазначено, що 20-річний водій автомобіля Audi не зміг впоратися з керуванням, в результаті чого зіткнувся з відбійником. Через зіткнення водій і три його пасажири від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили в Шосткинську ЦРЛ.