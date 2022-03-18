Сумщина: СБУ викрила групу фальшивомонетників

20:54 16 червня Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання фальшивомонетників, які налагодили збут підробленої іноземної валюти. Щомісяця вони збували до 50 тисяч доларів США.



Про це повідомляє пресцентр Про це повідомляє пресцентр СБУ



За попередніми даними, фігуранти налагодили схему в різних регіонах України. Організаторами були сім жителів Сумщини, більшість з яких з кримінальним минулим.



Зловмисники продавали фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості. Встановлено, що підробки не ідентифікуються як фальшивки пристроями для перевірки банкнот.





Повідомляється, що група діяла майже пів року, а щомісячний обсяг реалізованих підроблених банкнот становив приблизно 50 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали одного з організаторів незаконної схеми під час чергової реалізації майже 35 тисяч підроблених доларів США.

В ході обшуків за місцем проживання у фігурантів вилучили травматичну зброю без дозвільних документів і 400 бойових патронів. Тривають слідчі дії зі встановлення і блокування джерел надходження підробленої валюти.