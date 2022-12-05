Сумщина залишилася без світла через атаку окупантів
16:41 05 грудня Київ, Україна
На Сумщині сьогодні, 5 грудня, близько 14.30 застосовано екстрене аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Сумиобленерго.
"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК Укренерго застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться в повідомленні.
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