Сумщина: окупанти обстріляли житлові будинки, постраждали 5 цивільних

09:45 09 березень Київ, Україна

На Сумщині рятувальники ліквідували наслідки ворожого авіаудару у житлових районах.

У ніч на 9 березня ворожа авіація завдала удару по житлових будинках по вул. Шевченка у м. Лебедин, повідомляє ДСНС України.



Через обстріл російською авіацією житлових будинків виникли пожежі. На місце подій прибула варта пожежно-рятувальної частини.

"Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з-під завалів будинків вдалося врятувати 5 осіб, з них 2 дитини" - повідомляється у зведенні ДСНС.

Також під час бомбардувань було знищено 2 будинки.