Сумщина: окупанти обстріляли житлові будинки, постраждали 5 цивільних

На Сумщині рятувальники ліквідували наслідки ворожого авіаудару у житлових районах.
У ніч на 9 березня ворожа авіація завдала удару по житлових будинках по вул. Шевченка у м. Лебедин, повідомляє ДСНС України.
Через обстріл російською авіацією житлових будинків виникли пожежі. На місце подій прибула варта пожежно-рятувальної частини.
Через обстріл російською авіацією житлових будинків виникли пожежі. На місце подій прибула варта пожежно-рятувальної частини.
Також під час бомбардувань було знищено 2 будинки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі