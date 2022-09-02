Сумщина: 80 ворожих прильотів по громадах

07:49 24 серпня Київ, Україна

По Сумській області зафіксовано понад 80 прильотів.

 
Про це повідомляє голова військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Есманській громаді з 08:50 ворог здійснив 8 прильотів.

А о 12:50 – бив із міномета – 5 прильотів.

Внаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.

О 16:45 розпочався мінометний обстріл Миропільської громади, 5 прильотів.

По Краснопільській громаді росіяни вели мінометний вогонь, 21 приліт.

Великописарівська громада: з 19:25 продовжувався артобстріл, всього понад 30 прильотів із ствольної артилерії.

За інформацією Живицького, обійшлося без втрат.

Наслідки обстрілу Великописарівської громади уточнюються.