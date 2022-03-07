Суддя райсуду Дніпропетровської області попалась на хабарі

11:59 08 червень Київ, Україна

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно з СБУ викрили суддю Дніпропетровського райсуду на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у вівторок, 8 червня.



За даними слідства, суддя вимагала та отримала $2,5 тисячі за прийняття рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі. Їй збираються повідомити про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).



При цьому зазначено, що слідство проти судді ведеться з лютого 2021 року.



У Дніпропетровському районному суді працюють шість суддів, з них дві жінки - Жанна Озерянська і Лалі Новик.



