Суддя наїхав на військовослужбовця: розслідують аварію в Києві

12:15 26 травня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань проводить розслідування аварії, де брав участь голова районного суду Київської області. Інцидент стався на блокпості у місті Київ, про це повідомила пресслужба відомства 26 травня.



За попередніми даними, суддя, перебуваючи за кермом автомобіля, скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії близько опівночі 26 травня.



Внаслідок аварії співробітник Нацгвардії помер від отриманих травм на місці події, уточнили у Державному бюро розслідувань. Суддя був затриманий та відмовився проходити огляд на стан сп'яніння у медичній установі.



В цей час вживаються заходи щодо примусового відбору біологічних зразків у судді, а також призначено необхідні судові експертизи.



Справа про порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого, перебуває на стадії досудового розслідування.



Згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. ЗМІ уточнюють, що питання стосується голови Макарівського райсуду Олексія Тандири.